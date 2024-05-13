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رياضة > الغموض يحيط بعودة محرز لمنتخب الجزائر
13/05/2024   2:57 م

الغموض يحيط بعودة محرز لمنتخب الجزائر

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كشفت تقارير صحفية جزائرية عن موقف لاعب الأهلي رياض محرز من العودة للمشاركة مع منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا دي فينيك” الجزائرية، أن هناك عائقا في سبيل عودة محرز لقيادة منتخب بلاده وهو أن اللاعب لم يتواصل مع المدرب الجديد، منذ توليه المهمة خلفا للمدير الفني الوطني جمال بلماضي.

وأوضحت، أن محرز قد يكون ضمن حسابات بيتكوفيتش إذا قرر التواصل معه، خاصة أن الجديد للجزائر، يعتزم إجراء تعديلات عديدة على قائمة “محاربي الصحراء” بعد فترة الإخفاقات الأخيرة. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تخوض الجزائر مواجهتين خلال شهر يونيو أمام غينيا وأوغندا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الغموض يحيط بعودة محرز لمنتخب الجزائر

رياضة
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