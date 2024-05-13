النفط والذهب يتراجعان

تراجعت أسعار النفط والذهب اليوم (الأربعاء)، مع ترقب المُستثمرين صدور تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن سعر الفائدة.
وتواصل أسعار النفط تراجعها وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وبحلول الليل الدامس انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 82.53 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 % إلى 78.03 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية يوم الجمعة، عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى 2%.
ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار. ويزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وقال محللون من “إيه.إن.زد” في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة الانتقالات في الولايات المتحدة.
ولا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.
من جانب آخر، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2354.77 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2361 دولارا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا (الثلاثاء)، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 28.03 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 % إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.