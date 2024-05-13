“التجارة” تعطل مجلس إدارة غرفة الرياض الجديد

ألزمت وزارة التجارة، لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، وتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأفادت وزارة التجارة في بيان لها اليوم (الاثنين)، أنه تقرر التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.
قرارات الوزارة جاءت بعدما رصدته وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات غرفة الرياض، والتي أجريت خلال الفترة من (28 أبريل- 5 مايو 2024م)، ومن منطلق الشفافية، وتطبيقاً لمبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات.
وكانت لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، قد تلقت عدة طعون بشأن العملية الانتخابية، حيث تبين بعد الرجوع إلى التقارير التقنية استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، الأمر الذي أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية. وفق “أخبار 24”.
وشددت التجارة على أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.