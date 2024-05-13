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جديد المحليات > توطين تقنيات وخبرات متحف العلوم من لندن للمملكة
13/05/2024   2:57 م

توطين تقنيات وخبرات متحف العلوم من لندن للمملكة

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سيعمل متحف العلوم الشهير في لندن (SMG) على نقل وتوطين التقنيات الخاصة بإدارة المتاحف العالمية ونقل خبراته في مجال المعروضات للمملكة، بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع واحة الملك سلمان للعلوم.

وقع المذكرة المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم، الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، والمدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة متحف العلوم في لندن إيان بلاتشفورد، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو هاني منسي.

وأوضح المشرف العام على “الواحة” أن مذكرة التفاهم تهدف إلى نقل وتوطين التقنيات الخاصة بإدارة المتاحف العلمية، وتطوير المعروضات والاستفادة من خبرات المجموعة وتاريخها العريق في ذلك المجال.

وأكد طاهر أن واحة الملك سلمان للعلوم ومن خلال خبرتها التي تمتد لنحو 30 سنة، طوّرت الكثير من البرامج والفعاليات التي استفاد منها مئات الآلاف من الزوار حضوريا وعن بُعد، بالتعاون مع مراكز علمية عالمية من خلال عضويتها في جمعية مراكز العلوم والتقنية، والتي تجمعها مع أكبر وأشهر المراكز العلمية مثل مجموعة متحف العلوم في لندن.

يذكر أن “الواحة” تصمم وبشكل مستمر برامجها العلمية بهدف دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، بشكل تكاملي لتطوير القدرات والتدريب على حل المشكلات وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار.

المشرف العام على واحة الملك سلمان ومدير متحف لندن يوقعان مذكرة التفاهم

المشرف العام على واحة الملك سلمان ومدير متحف لندن يوقعان مذكرة التفاهم

المشرف العام على واحة الملك سلمان ومدير متحف لندن يوقعان مذكرة التفاهم

وفق “أخبار 24”.

توطين تقنيات وخبرات متحف العلوم من لندن للمملكة

جديد المحليات
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