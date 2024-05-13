“صندوق الاستثمارات” يدعو البنوك لطرح “نوبكو”

بدأ صندوق الاستثمارات العامة في دراسة دعوة البنوك للمشاركة في الاكتتاب العامّ الأولي المزمع للشركة الوطنية للشراء الموحَّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”.
وقال مطلعون بحسب “بلومبرغ” إن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت والحجم لم يتم الانتهاء منها بعد، على الرغم من أن الصفقة قد تجمع على الأرجح أقل من مليار دولار.
ويمثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير 940 مليار دولار من الأصول أحد الركائز الأساسية لخطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار لتحقيق النمو الاقتصادي خارج نطاق النفط.
وقد عمل الصندوق على إدراج حصص في العديد من شركات محفظته للبيع في السوق في السنوات الأخيرة، كما يدرس خططاً لتسريع إصدار ديون (سندات) والحصول على قروض مصرفية وترتيب عروض لبيع الأسهم أثناء بحثه عن مصادر جديدة للنقد. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن شركة نوبكو تأسست عام 2009 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة حيث تعمل في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي، والتخزين، والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وعيَّن الصندوق شركة روتشيلد آند كو مستشارا للطرح.