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جديد المحليات > الحضور شرط تجديد الجواز قبل 6 أشهر من انتهائه
13/05/2024   7:49 م

الحضور شرط تجديد الجواز قبل 6 أشهر من انتهائه

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دعت المديرية العامة للجوازات، المبتعثين ومَن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة تتجاوز ستة أشهر بصلاحية جواز السفر، عند التجديد في منصة (أبشر)، إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة، مع اصطحاب ما يُثبت ذلك.

وأهابت الجوازات بالراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، لتجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، على أن يكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر (6) أشهر أو أقل عند البدء في تنفيذ العملية.

وأكدت المديرية إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعَدّ وثيقة سفر. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهُوِيّة الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهُوِيّة الوطنية الرقمية عبر منصتَيْ “أبشر” و”توكلنا” لا تخوّل لصاحبها ذلك.

الحضور شرط تجديد الجواز قبل 6 أشهر من انتهائه

جديد المحليات
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