“الجدعان” يبحث الفرص الاقتصادية بمنتدى قطر

يبحث وزير المالية محمد الجدعان خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي الذي سيعقد على مدار 3 أيام بمدينة الدوحة، التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشارك “الجدعان” خلال اليوم الأول للمنتدى في جلسة حوارية بعنوان “إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط”، إلى جانب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ووزير المالية القطري علي الكواري.
ويجمع المنتدى أكثر من ألف صانع قرار من قادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم لمناقشة عدد من الموضوعات وهي التحديات الجيوسياسية والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التقني، وآفاق الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه. وفق “أخبار 24”.