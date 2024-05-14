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جديد المحليات > النفط يعاود الارتفاع
14/05/2024   6:00 ص

النفط يعاود الارتفاع

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عاودت أسعار النفط، ارتفاعها بعد انخفاض استمر يومين متأثرة بتوقعات تحسن حالة الطلب في الولايات المتحدة والصين باعتبارهما أكبر مُستهلكين للنفط.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتاً أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 79.12 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 83.36 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون أن يبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، ما يدعم الدولار، فيما يزيد صعود الدولار تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وأظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، بينما واصلت أسعار المنتجين انخفاضاتها بما يشير لتحسن الطلب المحلي.

النفط يعاود الارتفاع

جديد المحليات
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