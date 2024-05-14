إزالة 119 مبنى آيلاً للسقوط وترميم 100 بمكة

قررت أمانة العاصمة المُقدسة، إزالة 119 مبنى آيلاً للسقوط، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة وبعد استيفاء الإجراءات النظامية كافة، في حين تمت التوصية بترميم 100 مبنى.
وتسعى الأمانة لمعالجة أشكال التشوه البصري، بإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تشكل خطراً على الأرواح في حال انهيارها، إلى جانب المخاطر الأخرى التي قد تسببها وتأثيرها السلبي في البيئة، ضمن برنامج “التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري”.
وتقوم لجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط بأمانة العاصمة المقدسة بمتابعة وحصر المباني الآيلة للسقوط وتقييم حالتها الإنشائية، واتخاذ القرار المناسب حيالها سواء كان إزاله أو ترميماً، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إلى اللجنة خلال الفترة الماضية 219 بلاغاً حول مبانٍ آيلة للسقوط ومهجورة، في نطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة، وبلغ عدد المعاملات الواردة إلى اللجنة خلال الفترة الماضية 1550 معامله تم إنجازها.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها بكل إمكانياتها إلى إبعاد كل ما يمكن أن يعرّض أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين للخطر، وألا يشكل خدشاً للمظهر الحضاري للعاصمة المقدسة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الأمانة أن إزالة المباني الآيلة للسقوط، يأتي ضمن إطار الجهود في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، مؤكدة مواصلتها عمليات الرصد والإزالة، وذلك لاعتبارها منظراً غير حضاري، ولما تشكله من خطر يهدد السكان والمارة، ومكان لتجمع الأوبئة والحشرات؛ والحفاظ على سلامة المارة ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة هذه المباني.