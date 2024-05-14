2374 كادراً صحياً يتأهبون للالتحاق بسوق العمل

رعى وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، حفل تخريج الدفعة الـ 21 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية “كاساو” على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.
وبدأت مراسم الحفل بانطلاق مسيرة الخريجين في كلٍ من الرياض، وجدة، والأحساء، والبالغ عددهم 2374 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة وفي مختلف التخصصات الطبية. عقب ذلك شاهد وزير الحرس الوطني والحضور عرضاً مرئياً تعريفياً بعنوان كوادر صحية واعدة.
ثم ألقيت كلمة الخريجين، وألقاها نيابة عنهم الطالب يزيد الرياني عبر فيها عن سعادته وزملائه في يوم تخرجهم الذي يمثل المستقبل المشرق لهم كخريجين يتوقون فيه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، ممتنين للأمير عبدالله بن بندر رعاية حفل تخريجهم مع شكرهم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما قدموه لهم طيلة سنوات الدراسة بالجامعة.
وألقى رئيس الجامعة الدكتور بندر القناوي كلمة بهذه المناسبة، ثمّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الدعم والرعاية الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في بناء المواطن المتسلح بالمعرفة والوعي، ليكون قادراً على المشاركة في مسيرة النماء والعطاء في وطن الخير المعطاء.
وكرّم وزير الحرس الوطني الحاصلين على مراتب الشرف الأولى، والطالب المثالي، ثم اُلتقطت الصور التذكارية مع الوزراء ووكلاء الجامعة والخرّيجين.