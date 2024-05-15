ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية

كشفت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء) عن ضبط وإغلاق منشأة زورت صلاحية 264 طنًا من المأكولات البحرية، مشيرة إلى إحالة 13 عاملًا مخالفًا للنيابة العامة.
وأوضحت الوزارة أنه جرى ضبط عمالة مخالفة تدير شركة تختص في تجارة المأكولات البحرية لتورطها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وتزوير تواريخ صلاحية منتجات الأسماك والروبيان المستوردة وتعبئتها وتغليفها داخل عبوات تحمل تواريخ جديدة، إضافة إلى ادعاء إنتاجها محليًا بهدف تسويقها على المستهلكين.
وأضافت أنها أغلقت بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض، مقر المنشأة الواقع بحي المربع وسط الرياض ومستودعها بحي السلي شرق الرياض.
وأشارت إلى أنه جرى إحالة 13 عاملًا لدى المنشأة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر نظرًا لوجود شبهة تستر تجاري، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات وإيقاف توريدها وتوزيعها لمنافذ البيع.
ووفق وزارة التجارة، اشتملت المضبوطات على 264 طن مأكولات بحرية (أسماك، روبيان، كراب ستيك، كابوريا) منها كميات مجهولة المصدر وأخرى مستوردة، وأكثر من 800 ألف عبوة تستخدم بغرض تعبئة تلك المنتجات. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.