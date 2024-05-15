هوية رقمية للقادمين بتأشيرة “حج”

أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445 هـ، وذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي “أبشر”، و”توكلنا”؛ وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.
ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن؛ للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.
وفي سياق متصل، دشنت “الداخلية” ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا للمستفيدين من “مبادرة طريق مكة”، يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة.
وسيتاح الختم للمستفيدين عبر صالات مخصصة في 11 مطارًا في بـ7 دول مستفيدة من المبادرة هي: “المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات: “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.