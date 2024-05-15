“تاسي” أحمر والراجحي وأكوا باور يرتفعان

أغلق مؤشر السوق جلسة اليوم (الأربعاء)، على تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند 12103 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.
وتصدر سهم بي سي تراجعات السوق اليوم بنسبة 7%، فيما تراجع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 35 ريالاً.
وأنهى سهم أرامكو التداولات عند 29.45 ريال متراجعاً 1%، فيما تراجع سهم السعودية للكهرباء عند 17.76 ريال بنسبة 5% عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
وتراجع سهما سيرا القابضة وملاذ بنسبة 2% و3% على التوالي، عقب إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية للربع الأول 2024.
في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%، وأكوا باور بنسبة 6%، فيما تصدر سهما وفرة وصدق ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى. وفق “أخبار 24”.