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جديد المحليات > “تاسي” أحمر والراجحي وأكوا باور يرتفعان
15/05/2024   10:29 م

“تاسي” أحمر والراجحي وأكوا باور يرتفعان

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أغلق مؤشر السوق جلسة اليوم (الأربعاء)، على تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند 12103 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

وتصدر سهم بي سي تراجعات السوق اليوم بنسبة 7%، فيما تراجع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 35 ريالاً.

وأنهى سهم أرامكو التداولات عند 29.45 ريال متراجعاً 1%، فيما تراجع سهم السعودية للكهرباء عند 17.76 ريال بنسبة 5% عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

وتراجع سهما سيرا القابضة وملاذ بنسبة 2% و3% على التوالي، عقب إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية للربع الأول 2024.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%، وأكوا باور بنسبة 6%، فيما تصدر سهما وفرة وصدق ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى. وفق “أخبار 24”.

“تاسي” أحمر والراجحي وأكوا باور يرتفعان

جديد المحليات
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