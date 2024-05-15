“ساما” ترخص لشركة لمزاولة التمويل الجماعي

حصلت شركة “هلا للتمويل”، على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين من قبل البنك المركزي السعودي “ساما”؛ ليبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة النشاط 11 شركة.
ويأتي القرار سعياً من البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، حيث أصبح عدد شركات التمويل المرخصة 62 شركة.
وتهدف خطوات تمكين وترخيص الشركات من مزاولة النشاط في المملكة؛ إلى تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وشدّد البنك المركزي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة، أو المصرح لها من قبله، والتحقق منها عبر زيارة الموقع الإلكتروني.