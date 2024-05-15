حارس البرتغال يعود لاهتمام أندية “روشن”

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن عودة حارس وولفرهامبتون ومنتخب البرتغال، خوسي سا لدائرة اهتمام عدد من أندية دوري روشن؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت شبكة “ذا أتليتيك” عن رغبة عدد من أندية دوري روشن في تعزيز مركز حراسة المرمى، وفي مقدمة الأندية نادي الاتحاد، ونادي النصر، ونادي الشباب.
وكان نادي وولفرهامبتون قد جدد تعاقده مع الحارس البرتغالي في شهر سبتمبر الماضي، لمدة 4 سنوات قادمة.
يذكر أن النادي الإنجليزي منفتح على عملية بيع عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة؛ بسبب معاناته من مشاكل مالية في نظام الربح والاستدامة. وفق “سبورت 24”.