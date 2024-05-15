نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > اختتام المرحلة الثانية لدورة مدربي الفئات السنية النخبة
15/05/2024   10:29 م

اختتام المرحلة الثانية لدورة مدربي الفئات السنية النخبة

+ = -
48

اختتمت المرحلة الثانية من دورة مدربي الفئات السنية النخبة والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمدينة بريدة على مدى 5 أيام.

وشهدت الدورة مشاركة 24 مدربًا وطنيًا، حيث قدم محاضراتها كل من المحاضرين الفرنسيين فانوشي، دوماس، لافارج، لوندري، والمحاضر الوطني خالد الفرحان.

واستهدفت الدورة الفئات السنية وطرق التدريب وأساليبها في بداية المرحلة العُمرية للاعب، وذلك عبر محاضرات نظرية وتطبيق عملي تم خلال هذه الدورة. وفق “سبورت 24”.

يذكر أن المرحلة الثالثة من دورة مدربي الفئات السنية النخبة ستقام في الأحساء خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.

اختتام المرحلة الثانية لدورة مدربي الفئات السنية النخبة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885298900.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com