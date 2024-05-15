اختتام المرحلة الثانية لدورة مدربي الفئات السنية النخبة

اختتمت المرحلة الثانية من دورة مدربي الفئات السنية النخبة والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمدينة بريدة على مدى 5 أيام.
وشهدت الدورة مشاركة 24 مدربًا وطنيًا، حيث قدم محاضراتها كل من المحاضرين الفرنسيين فانوشي، دوماس، لافارج، لوندري، والمحاضر الوطني خالد الفرحان.
واستهدفت الدورة الفئات السنية وطرق التدريب وأساليبها في بداية المرحلة العُمرية للاعب، وذلك عبر محاضرات نظرية وتطبيق عملي تم خلال هذه الدورة. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن المرحلة الثالثة من دورة مدربي الفئات السنية النخبة ستقام في الأحساء خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.