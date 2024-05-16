أمطار على أجزاء من 6 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد اليوم (الخميس) على أجزاء من عدة مناطق.
وأوضح المركز أن الحالة ستشهدها أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران.
وأشار إلى أن الرياح السطحية ستكون على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. وفق “أخبار 24”.
بدورها أعلنت جامعة الملك خالد، تعليق الدراسة حضورياً بجميع كلياتها في المقر الرئيس وفي المحافظات بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، على أن تكون عن بُعد عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.