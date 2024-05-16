الجولة 32 لدوري يلو.. 6 انتصارات و3 تعادلات

اختتمت منافسات الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بلعب ٩ مواجهات وانتصرت من خلالها 6 فرق وحضر التعادل في ثلاث مواجهات، وشهدت حسم القادسية للقب الدوري بعد وصوله للنقطة 67.
وفي اليوم الأول، كسب فريق القادسية ضيفه النجمة باربعة أهداف مقابل هدفين والتي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر وسجل أهداف أصحاب الأرض مباي دياني “هاتريك” وأيمن الخليف فيما سجل لنجمة ألان ليما وهيرناني سانتوس، ليحسم القادسية لقب الدوري بعد وصوله للنقطة 67، وفي المواجهة الثانية كسب الفيصلي ضيفه هجر في المجمعة بهدفين مقابل هدف سجلها بول أرنولد ويزيد جوشان فيما أحرز هدف هجر طلال مجرشي، كما كسب الخلود ضيفه جدة في الرس بذات النتيجة وأحرز الأهداف رياض البراهيم و أرثر ريزيندي وسجل لجدة رضا بن سايح.
وفي اليوم التالي، كسب العربي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة ضيفه الترجي بستة أهداف نظيفة سجلها أولا جون “هدفان” وروميل كيوتو “هاتريك”، جوبسون سوزا، وتعادل البكيرية مع ضيفه العروبة بنتيجة سلبية، وفي المواجهة الأخيرة لحساب الجولة الـ32 في يومها الثاني أنتصر الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه الجندل في الجوف، وسجل أهداف الباطن إسماعيل عمر وعكاشه حمزاوي “هدفان” ويحيى القرني فيما سجل هدف الجندل الوحيد ديمبلي سايديبه. وفق “سبورت 24”.
وخلال مباريات الأربعاء، كسب الصفا ضيفه الجبلين بخمسة أهداف مقابل هدف سجلها محمد السهلاوي “هدفان” وبرهان حكيمي وفابيو تيكسيرا وحامد فلاته فيما أحرز هدف الجبلين مامادو ثيام، وتعادل القيصومة وضيفه أحد بنتيجة سلبية، فيما تعادل العين والعدالة بهدف لكل منهما والتي جرت على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة حيث سجل للعين علي المياد، فيما أدرك التعادل كريم يودا.