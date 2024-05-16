أوشحة الخيل.. تنافس على إرث ثقافي سعودي

تعتبر الخيول في المملكة، تراثاً غنياً وتاريخاً عريقاً يمتد لآلاف السنين، ويعد ارتباط السعوديين بها ليس مجرد علاقة رياضية أو اقتصادية، بل يعكس جزءاً لا يتجزأ من هويتهم الثقافية والتراثية.
وركوب الخيل في المملكة فن يحظى بتقدير واحترام كبيرين، ويُمارَس بفخر ووطنية، والخيول قديما ليست فقط وسيلة للتنقل، بل تمثل رمزاً للعزة والشرف والقوة، تفاخر بها الملوك والأمراء تغنى بها الشعراء.
وتعزيزاً للتراث الثقافي وللوعي بأهمية الخيل في الثقافة العربية والسعودية، أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان توجيها بتنظيم مسابقة وطنية لتصميم أوشحة الخيل. تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية للخيول، وتشجع المصممين والفنانين على تصميم أوشحة تعكس هذا الإرث بأسلوب معاصر وجذاب.
ومن خلال هذه المسابقة، يُحفز المشاركون على التعبير عن تفردهم وإبداعهم من خلال تصاميم تجمع بين العناصر التقليدية والحداثية، ما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة.
وتوفر المسابقة منصة للإبداعات الوطنية لابتكار الوشاح الخاص بالخيل الذي يوضع لإضفاء لمسة جمالية عليه، وتتضمن مسابقة تصميم أوشحة الخيل مجموعة من المسارات، وكل من هذه المسارات يخدم توجهاً مختلفاً يصب في صميم توجهات المملكة على الصعيد الثقافي والاقتصادي والوطني.
وتهدف إلى خلق منافسة حيوية داعمة للممارسين والموهوبين، وتطوير وتنمية القدرات المحلية في مجال تطوير المنتجات وتصميم الأزياء للخيول، وإبراز المواهب الوطنية وربطها بمكانة الخيل لدى المملكة كجزء أساسي من الثقافة، كما تسعى لإشراك المختصين في تصميم منتجات ثقافية واستثنائية. وفق “أخبار 24”.
وتصل قيمة جوائز المسابقة إلى 600 ألف ريال يحصل صاحب المركز الأول على 75 ألف ريال والمركز الثاني 50 ألف ريال والمركز الثالث 25 ألف ريال، ويعلن عن الفائزين في المسابقة نهاية الشهر الجاري.