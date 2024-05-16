“الأزياء الشعبية” إرث ثقافي يتوارثه الأجيال

تحمل الأزياء الشعبية التقليدية في الباحة بألوانها ونقوشها وتصاميمها الكثير من الموروث الثقافي التاريخي للمنطقة؛ إذْ تعبر هذه الأزياء بما تتميز به عن تكوينات عن الموروث الشعبي للمنطقة الذي توارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.
وتتربع الأزياء بمنطقة الباحة على قائمة الإرث الثقافي الذي تعتز به وتشكل على مرِّ الزمن جزءاً مهماً من ثقافة إنسان المنطقة ونمط حياته التي يحرص على توريثها للأجيال.
وتشكل المناسبات الوطنية ومهرجانات الصيف بالمنطقة فرصة لترسيخ مكانة الأزياء الشعبية التقليدية لدى الجيل الجديد من خلال عرضها للاقتناء، ولبسها، ومزجها بالعصر الحديث لتؤكد الهوية الثقافية التي عُرفت بها المنطقة وما تزخر به من إرث ثقافي ثمين وعريق، كما تعد علامة حاضرة للصناعات المحليّة المرتبطة بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال، حتى أصبحت مطلبًا مهمًا في أبرز المناسبات والاحتفالات حديثًا، ويحرص الأباء والأمهات على التعريف بها واقتنائها لأطفالهم.
وتتميز نساء الباحة بأزياء خاصة مستوحاة من التراث التقليدي بالمنطقة ويجيد تطريز وصناعة الأزياء كبار السن بما لديهم من خبرة وعمق معرفة بهذه الملبوسات، كالثوب المخيط والمُكلّف والمحبوك وبدن والتحريصة، وتتجمّل النساء بالمنديل الأصفر والذي يسمى المعصب، وتلفه على رأسها وتضع معه الريحان والكادي، وتخضب يديها وأرجلها بالحناء. وفق “أخبار 24”.
وكانت الثياب النسائية تقتصر على ثلاثة ألوان لا تكاد تتجاوزها، وهي الأسود، والأحمر، والأخضر، المزين بالنقوش الملونة من جهة الصدر والأكمام غير أن اللون الأسود كان يطغى عليها ويحضر بشكل لافت في البيت والمناسبات، وتحيط خصرها بالحقو، ” الحزام ” وتحيط بعنقها القلادة المصنوعة من الخرز الأسود والأحمر، وخزام تضعه على طرف الأنف، حتى تكتمل زينتها.