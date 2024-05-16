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جديد المحليات > “سلامة النقل”: لا شيء يؤثر على سلامة أجواء طيران المملكة
16/05/2024   9:30 م

“سلامة النقل”: لا شيء يؤثر على سلامة أجواء طيران المملكة

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أكد المركز الوطني لسلامة النقل، أنه لا يوجد ما يؤثر على سلامة أجواء الطيران في المملكة، أو تنقلات حجاج بيت الله الحرام، وذلك خلال تعليقه على العطل الفني الذي أصاب طائرة إندونيسية كانت تقل مجموعة من الحجاج إلى المدينة المنورة.

وأوضح المركز أن الطائرة التابعة لخطوط الطيران الإندونيسية “جارودا”، غادرت مطار السلطان حسن الدين الدولي بماكاسار، وكانت في طريقها إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قبل اكتشاف الخلل الفني، الذي استدعى عودتها مجددًا إلى مطار الإقلاع.

وتواصل المركز مع اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، وهي الجهة المعنية بالتعامل مع الوقائع المماثلة، وتبين أن المسؤولين في اللجنة يقومون بالإجراءات المعتادة للتعامل مع الواقعة. وفق “أخبار 24”.

“سلامة النقل”: لا شيء يؤثر على سلامة أجواء طيران المملكة

جديد المحليات
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