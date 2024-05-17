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رياضة > حكم النصر والهلال.. مئوية في البطاقات الحمراء
17/05/2024   5:33 م

حكم النصر والهلال.. مئوية في البطاقات الحمراء

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يدير الحكم الإسباني جوزيه مارتينيز ديربي النصر والهلال، الذي سينطلق في تمام التاسعة مساءً بملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من دوري روشن.

ويبلغ مارتينيز من العمر 40 عامًا وحمل الشارة الدولية في عام 2015.

وأدار حكم مباراة النصر والهلال عدة مباريات نهائية في إسبانيا منها نهائي كأس الملك بين الريال وأوساسونا الموسم الماضي، وكلاسيكو الريال وبرشلونة في 2017-2018 على لقب السوبر الإسباني.

375 مباراة أدارها جوزيه مارتينيز عبر مسيرته، وأشهر 2083 بطاقة صفراء، و 104 حمراء منها 41 مباشرة و 63 ببطاقتين صفراويين. وفق “سبورت 24”.

واحتسب الإسباني 93 ركلة جزاء خلال مشواره التحكيمي.

حكم النصر والهلال.. مئوية في البطاقات الحمراء

رياضة
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