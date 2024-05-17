تشكيل النصر المتوقع في ديربي الرياض

استقر لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نادي النصر، بنسبة كبيرة، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة الهلال بديربي الرياض.
ويستضيف النصر في ملعب الأول بارك بالرياض فريق الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.
وجاء تشكيل النصر الأقرب أمام الهلال على النحو التالي:
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميرك لابورت، سلطان الغنام.
خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أيمن يحيى، علي الحسن.
خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.