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رياضة > لودي يربك حسابات جيسوس قبل ديربي الرياض
17/05/2024   5:32 م

لودي يربك حسابات جيسوس قبل ديربي الرياض

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أربكت شكوى رينان لودي لاعب الهلال، من آلام الساق، حسابات المدير الفني البرتغالي جيسوس قبل ديربي الرياض أمام النصر.

وعانى لودي من الإصابة قبل ساعات من انطلاق ديربي الرياض الذي سيجمع النصر والهلال بملعب الأول بارك، في قمة مباريات الجولة 32 من دوري روشن.

وباتت الجبهة اليسرى تُمثل “صداع” في رأس جيسوي بعد غياب ياسر الشهراني عن الديربي بسبب الإصابة، قبل شكوى رينان لودي من الآلام قبل ساعات من المواجهة. وفق “سبورت 24”.

ويدرس البرتغالي الدفع بمحمد البريك في التشكيلة الأساسية للهلال بديربي الرياض الليلة في مركز الظهير الأيسر.

لودي يربك حسابات جيسوس قبل ديربي الرياض

رياضة
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