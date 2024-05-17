كاسترو وجيسوس.. مواجهة بالرقم “13”

تترقب جماهير الكرة العربية انطلاق ديربي الرياض بين النصر والهلال على ملعب الأول بارك، مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة 32 من دوري روشن.
وعلى الرغم من حسم الهلال لقب روشن، إلا أن الديربي يبقى بطولة خاصة بين عملاقَي الرياض.
مواجهة فنية بنكهة برتغالية من خارج خطوط الملعب، بين لويس كاسترو، مدرب النصر وجورجي جيسوس نظيره في الهلال.
وتحمل مواجهة كاسترو وجيسوس الليلة الرقم 13، بعد 12 مواجهة سابقة بينهما من منصب المدير الفني.
ويمتلك جيسوس الأفضلية بالانتصار في 7 مرات، بينما اكتفى لويس كاسترو بـ 3 انتصارات على مواطنه.
وحسم التعادل نتيجة مباراتين فقط بين جيسوس وكاسترو قبل ديربي الرياض الليلة.
من بين 12 مواجهة سابقة، هناك مواجهتان فقط في ديربي الرياض وتفوق جيسوس في المرتين، بالإضافة إلى مباراة أخرى غير رسمية في نهائي البطولة العربية في أغسطس الماضي وفاز النصر بقيادة كاسترو. وفق “سبورت 24”.