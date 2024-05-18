السبت.. 3 مواجهات في الجولة 32 من دوري روشن

تُستكمل اليوم السبت منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي بثلاث مواجهات هامة.
ويستضيف التعاون فريق الشباب في السابعة والثلث مساءً، وفي التوقيت ذاته يحل الرياض ضيفًا على الحزم وفي التاسعة يلعب الأهلي في جدة أمام أبها.
ويتطلع التعاون للتمسك بأحلام المركز الثالث والمشاركة في كأس النخبة الآسيوية، حينما يواجه ضيفه الشباب.
ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز التاسع برصيد 41 نقطة.
ويتطلع الرياض لتحقيق فوز يقربه من البقاء في دوري روشن ويرفع رصيده إلى النقطة 33، حينما يواجه الحزم الذي هبط رسميًا إلى دوري يلو بعد احتلال المركز الأخير برصيد 20 نقطة.
وفي مباراة الأهلي وأبها، يسعى الأهلي لحسم المركز الثالث وضمان المشاركة بشكل رسمي في بطولة كأس النخبة الآسيوية. وفق “سبورت 24”.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة ويكفيه الفوز في مباراة وحيدة من 3 مواجهات قادمة له في دوري روشن لضمان المشاركة القارية.
أما أبها فيصارع شبح الهبوط ويتطلع للهروب من المركز السابع عشر بتحقيق المفاجأة في جدة.