ركلة جزاء الهلال.. خبراء التحكيم “يختلفون”

أثارت ركلة الجزاء التي احتسبت للهلال في الثواني الأخيرة من مباراته أمام النصر والتي منحت الفريق تعادلًا قاتلًا في الديربي الذي أقيم مساء الجمعة لحساب الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، جدلا واسعا بين جماهير الفريقين.
وتباينت آراء خبراء التحكيم بشأن ركلة جزاء الهلال، حيث اتفق بعض الخبراء التحكيمين على صحتها، فيما اعتبرها آخرون غير صحيحة كون المخالفة حدثت خارج منطقة الجزاء.
واتفق الخبيران التحكيميان محمد فودة وسمير عثمان في برنامج “أكشن مع وليد” على صحة ركلة الجزاء، معتبرين أن الحكم كان عليه أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية ضد السنغالي ساديو ماني وطرده.
وتوافق مع رأي فودة وعثمان، الخبيران التحكيميان المصريان محمد كمال ريشة وجهاد جريشة حيث أكدا صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء.
في المقابل قال الخبير التحكيمي نواف شكر الله خلال الاستديو التحليلي على قناة SSC بعد المباراة إن ركلة الجزاء غير صحيحة، معتبرًا أن حكم تقنية الفيديو VAR أخطأ باستدعاء الحكم لوجود المخالفة خارج منطقة الجزاء. وفق “سبورت 24”.
واتفق مع رأي شكر الله، الخبير التحكيمي عبدالله القحطاني في برنامج “دورينا غير” حيث أكد أن ركلة الجزاء غير صحيحة نظرًا لأن الإعادة التلفزيونية أظهرت ارتكاب المخالفة خارج منطقة الجزاء.