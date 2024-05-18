الهلال يخطف تعادلاً مثيراً من النصر بعد حسم “روشن”

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الهلال أمام مضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.
وكان الهلال قد حسم لقب دوري روشن رسميا في الجولة الماضية بعد الفوز على الحزم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.
وسجل اللاعب أوتافيو هدفا مبكرا لفريق النصر في الدقيقة الأولى من زمن المباراة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الهلال من التصدي لها.
وفي الدقيقة 27 كاد أن يسجل رونالدو الهدف الثاني لفريق النصر، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه فشل في ترجمتها لهدف.
وواصل كريستيانو إهدار الفرص أمام مرمى الهلال، ولم يستغل عرضية من الجانب الأيسر، حيث حول الكرة برأسه لأعلى المرمى.
وفي الدقيقة 45 3، سدد سافيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتمر بجانب القائم الأيمن لمرمى دافيد أوسبينا.
وفي الدقيقة 53 أهدر سافيتش هدفا لفريق الهلال بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لكنه سكنت الشباك الخارجية لمرمى النصر.
وتصدى ياسين بونو لتسديدة قوية في الدقيقة 61، عن طريق أيمن يحيى وحرمه من تسجيل الهدف الثاني للنصر.
وكاد أن يسجل الهلال هدف التعادل عن طريق اللاعب ميشايل ديلغادو، بعدما حول عرضية برأسه لكنها خرجت أعلى مرمى النصر.
وسجل ميتروفيتش هدف التعادل لفريق الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 90 10.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل النصر للنقطة 78 في المركز الثاني. وفق “سبورت 24”.