نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاطئ “زاعم”.. أيقونة الجمال بتبوك
18/05/2024   4:29 م

شاطئ “زاعم”.. أيقونة الجمال بتبوك

+ = -
56

يتمتع شاطئ “زاعم” الواقع شمال مدينة الوجه في منطقة تبوك، بمناظر جمالية كأيقونة من الجمال المليء بالحياة البحرية الجميلة، والشُّعب المَرجانية المتنوعة.

ويمتاز الشاطئ بشكله المميز على خليج نصف دائرة، تقل فيه الأمواج، وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس وألعاب للأطفال، وزراعته بالنخيل والأشجار.

كما يتميز الشاطئ أيضا بساحله البكر وإطلالاته الساحرة على طول البحر الأحمر شمالاً، ما يجعله قِبلة للزوار والمتنزهين.

وبالإضافة إلى الشاطئ تضم منطقة تبوك عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.

تضم منطقة تبوك عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية

تضم منطقة تبوك عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية

تضم منطقة تبوك عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية

تضم منطقة تبوك عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية

وفق “أخبار 24”.

شاطئ “زاعم”.. أيقونة الجمال بتبوك

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885299265.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com