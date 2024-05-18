شاطئ “زاعم”.. أيقونة الجمال بتبوك

يتمتع شاطئ “زاعم” الواقع شمال مدينة الوجه في منطقة تبوك، بمناظر جمالية كأيقونة من الجمال المليء بالحياة البحرية الجميلة، والشُّعب المَرجانية المتنوعة.
ويمتاز الشاطئ بشكله المميز على خليج نصف دائرة، تقل فيه الأمواج، وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس وألعاب للأطفال، وزراعته بالنخيل والأشجار.
كما يتميز الشاطئ أيضا بساحله البكر وإطلالاته الساحرة على طول البحر الأحمر شمالاً، ما يجعله قِبلة للزوار والمتنزهين.
وبالإضافة إلى الشاطئ تضم منطقة تبوك عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.
وفق “أخبار 24”.