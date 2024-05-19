فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلاً للأهداف

واصل فراس البريكان مهاجم الأهلي تألقه مساهماً في قيادة فريقه للفوز على ابها في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الـ32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبات البريكان، أكثر لاعب سعودي تسجيلا للأهداف في الدوري بالموسم الرياضي الحالي، والأكثر مساهمة بواقع 24 هدفاً “سجل 17 وصنع 7” خلال مشاركته في 30 مباراة خاضها مع الفريق، فيما لاتزال الفرصة مواتية للاعب لزيادة غلته من الأهداف في ظل تبقي مواجهتين لفريقه.
وحقق الأهلي الفوز على ابها بهدفين نظيفة، حيث احرز البريكان الهدف الأول بعد مرور 8 دقائق من زمن المباراة، قبل ان يعزز زياد الجهني من تفوق الفريق الاهلاوي بهدف ثاني عند الدقيقة الـ45.
ويحتل البريكان المركز الخامس في ترتيب الهدافين للدوري بـ17 هدف وبفارق هدف عن الزامبي فاشيون ساكالا مهاجم الفيحاء صاحب المركز الرابع وهدفين عن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد صاحب المركز الثالث في سلم الترتيب وب10 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الذي يحتل المركز الثاني، بينما يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر القائمة بـ33 هدفًا. وفق “سبورت 24”.
واستغل البريكان تسديدة قوية من الجزائري رياض محرز، تصدى لها حارس أبها قبل ان تعود الكرة للاعب الذي لم يتوانى في ايداعها الشباك كهدف اول لفريق.
وجاءت اهداف البريكان في الدوري، بواقع 4 اهداف.