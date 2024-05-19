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رياضة > يايلسه: حضرت إلى الأهلي لمشروع طويل الأمد
19/05/2024   7:23 ص

يايلسه: حضرت إلى الأهلي لمشروع طويل الأمد

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أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، أن الانتصار على فريق أبها كان مستحقاً، بعد سيطر فريقه على مدار الـ90 دقيقة.

وقال يايلسه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “قمنا بحالات عديدة جيدة على مستوى الضغط العكسي، فخور باللاعبين المشوار لم يكن سهلاً”.

وأضاف: “الكثير من الأشخاص لم يكن يتوقع حصولنا على المركز الثالث، لم يكن المشوار سهلاً على الإطلاق”.

وتابع: “حضرت لمشروع طويل الأمد تحقيق ثماره يأتي مع الوقت، والكثير من الأشخاص لم يكن يتوقع حصولنا على المركز الثالث، لم يكن المشوار سهلاً على الإطلاق”.

وتأهل فريق الأهلي لدوري النخبة الآسيوية، بعد الفوز على أبها، مساء أمس السبت، بنتيجة 5-1، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن. وفق “سبورت 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ليحسم تأهله إلى دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.

يايلسه: حضرت إلى الأهلي لمشروع طويل الأمد

رياضة
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