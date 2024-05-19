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رياضة > موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في “روشن”
19/05/2024   7:23 ص

موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في “روشن”

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أكد المدير الفني لفريق أبها، بيتسو موسيماني، أن المهم حاليا هو البقاء في الدوري، وأنه ما زالت لديهم فرصة لفعل ذلك، رغم الخسارة أمام الأهلي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “واجهنا اليوم فريقا قويا ولا يمكن أن نقارن أنفسنا بفريق الأهلي “.

وتأهل فريق الأهلي لدوري النخبة الآسيوية، بعد الفوز على أبها، مساء أمس السبت، بنتيجة 5-1، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ليحسم تأهله إلى دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز السابع عشر. وفق “سبورت 24”.

موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في “روشن”

رياضة
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