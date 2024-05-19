“الأرصاد”: تنوع مناخ المملكة يعكس الواقع الجغرافي

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل درجات حرارة متفاوتة في العديد من مدن المملكة، حيث رصدت محطات المركز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة درجة حرارة قد وصلت إلى 45 درجة مئوية في منى وينبع، في حين بلغت أدناها 18 درجة مئوية في مدينة طريف.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن التنوع الجغرافي للمملكة يؤدي إلى تغير المناخ والطقس في مناطقها، حيث يمكن رصد ظواهر جوية متنوعة، ما بين أمطار وانخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مختلفة.
وأكد القحطاني أن الظواهر المتنوعة تعد ميزة، وتوفر فرصاً إيجابية للاستفادة من الطقس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار؛ مما يمكن الاستفادة من المناطق المعتدلة والممطرة، خاصة المصايف وسواحل شمال المملكة في الجوانب السياحية والترفيهية. وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز الوطني للأرصاد سابقاً أن الأول من شهر يونيو المقبل، يشهد دخول فصل الصيف، مع مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، ومن المتوقع أن تشهد مصايف المملكة هطول أمطار أعلى من المعدل، كما تشير المؤشرات الأولية إلى أجواء شديدة الحرارة، كما سيجري إصدار التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريبًا.