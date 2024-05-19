“التدريب التعاوني” لتزويد الكوادر الوطنية بخبرات مهنية

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منتج “التدريب التعاوني” بهدف تزويد الطلاب الدارسين في مراحل الدبلوم والبكالوريوس بخبرات عملية وتجارب مهنية، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.
ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية وشبه الحكومية، للدخول على الخدمات الإلكترونية في موقعه، ونشر جميع إعلاناتهم التدريبية في الصفحة الخاصة بالمنتج.
وبيّن “هدف” أن المنتج يتيح إمكانية إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات التدريبية، وإدارة الطلبات، والتواصل بين المنشآت والطلاب.
كما يتيح منتج التدريب التعاوني جدولة مقابلات التدريب، واستكمال جميع أنشطة التدريب بما فيها تسجيل حضور المتدربين، وكذلك إصدار شهادات إكمال فترة التدريب.
ويُعد المنتج أحد منتجات برنامج “التدريب على رأس العمل”، ويستهدف إكساب المستفيدين بالمعارف والمهارات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل، وتقليص الفجوة المهارية قبل تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
ويساهم أيضاً في تقليل فترة البحث عن عمل بعد التخرج، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية عملية عالية الجودة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والقطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.