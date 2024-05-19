اتفاقيات تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اتفاقيات تمويلية خلال فعاليات “أسبوع التمويل”، بهدف تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم المبادرات والحلول التمويلية دعماً لنمو مشاريعهم وتوسع أعمالهم.
وشملت الاتفاقيات المبرمة توقيع اتفاقية مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية؛ لتطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التوعية والثقافة المالية، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الحملات التوعوية والتسويقية المقدمة.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين “منشآت” وشركة جنى للاستثمار؛ تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار وإيجاد الحلول النوعية والمناسبة لها، بالإضافة إلى دعمهم وتمكينهم في مجال التوعية بفرص التمويل الاستثماري، لتعزيز نموّ مشاريعهم.
وحرصت “منشآت” من خلال اتفاقية التعاون بينها وبين شركة التفاعل الذكي للوساطة الرقمية على توفير الفرص التمويلية التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف روّاد الأعمال، وذلك من خلال الانضمام لمنصة “مزايا”، إحدى الخدمات المقدمة من “منشآت” لتوفير الخصومات والعروض على المنتجات كافة بما فيها المنتجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير وتصميم المحتوى التوعوي والتعريف بالخيارات والأدوات التمويلية لرواد الأعمال. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن فعاليات أسبوع التمويل تتواصل بإقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب، حيث تدعو منشآت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل إلى التسجيل للتعرُّف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات، وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.