“إنفاذ” يقيم 38 مزادًا لبيع عقارات ومركبات

يعتزم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 38 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني، لبيع وتصفية 276 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 10 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 21 – 31 مايو 2024.
ويُقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 74 فرصة عقارية، و7 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 31 فرصة عقارية، ومزاد واحد في منطقة الباحة، يعرض من خلاله 3 فرص عقارية، بالإضافة إلى مزادين لعرض 14 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد بالحدود الشمالية لعرض 5 عقارات، ومزادين في عسير لعرض 13 عقارًا.
وتشهد المدينة المنورة إقامة مزاد لعرض 4 فرص عقارية، فيما يُقام مزاد في منطقة تبوك لعرض عقارين، وآخر في منطقة الجوف لعرض 10 عقارات، بالإضافة إلى 6 مزادات بمنطقة الشرقية لعرض 38 عقارًا.
وعلى مستوى المركبات، تشهد الرياض مزادًا لبيع 18 مركبة، وآخر متخصص لبيع معدات تحضير القهوة، بالإضافة إلى مزاد بالمنطقة الشرقية لبيع 16 مركبة، وآخر بالقصيم لبيع 17 مركبة.
ويمكن الاطّلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والعقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”، ومن ثَم التوجه لصفحة المزادات. وفق “أخبار 24”.
ويعد “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.
ويتولى الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاصّ والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.