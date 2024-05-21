وزير الخارجية يعبر لنظيره الإيراني عن تضامُن المملكة

عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبداللهيان.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب إيران.
وكانت إيران أعلنت اليوم مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية، فيما أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي تعيين النائب الأول للرئيس محمد مخبر رئيساً مؤقتاً للبلاد وفقاً للدستور. وفق “أخبار 24”.