6.7 مليار دولار مساعدات سعودية لـ 99 دولة

استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مجمل المشاريع والبرامج الذي ينفذها المركز، أمام عدد من كبار المتبرعين والداعمين لمركز الملك سلمان للإغاثة.
واطلع الوفد الزائر على مجمل المشاريع المقدمة من المملكة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة، والتي بلغت حتى الآن 2.8 ألف مشروع في 99 دولة، بقيمة إجمالية تتجاوز 6.7 مليار دولار، بالتعاون مع 180 شريكًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا، شملت مختلف قطاعات الدعم الإغاثي.
وفي سياق متصل، حافظ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على وتيرته في تنفيذ المشروعات المختلفة، والتي تهدف في المقام الرئيسي إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في بلدان مختلفة، إذ وزع 866 سلة غذائية للأسر المتضررة في ولاية القضارف بالسودان، استفاد منها 4.3 ألف فرد، وذلك ضِمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024م.
ووزّع المركز 443 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية ربك بولاية النيل الأبيض في السودان، استفاد منها 2.5 ألف فرد، ضِمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان 2024م.
ومد المركز يد العون لـ 43.4 ألف فرد، بتوزيع 6.2 ألف سلة غذائية في مديريتَي المدينة والوادي بمحافظة مأرب في اليمن، ضِمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن لعام 2024. وفق “أخبار 24”.
من ناحية الأخرى، وقّع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتأمين محطة تحلية مياه لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادير في مدينة مقديشو بالصومال الفيدرالية، يستفيد منها 270 فردًا.