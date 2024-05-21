الهلال يعلن جاهزية سالم الدوسري لمواجهة الطائي

أعلن نادي الهلال جاهزية لاعبه سالم الدوسري لخوض مواجهة الطائي، المقرر لها الخميس المقبل.
ويستضيف الهلال فريق الطائي، في ملعب المملكة أرينا، في إطار الجولة 33 من دوري روشن السعودي.
وشارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية لفريق الهلال اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الطائي.
وكان سالم الدوسري قد غاب عن مباريات الهلال الماضية، وعلى رأسها ديربي الرياض أمام النصر، بداعي الإصابة.
كما قال حساب النادي عبر “إكس”: إن ياسر الشهراني واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن الهلال سيتسلم درع دوري روشن عقب نهاية لقائه بالطائي الخميس المقبل في ملعب المملكة أرينا.