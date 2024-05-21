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رياضة > تقارير: بنزيما قد ينضم لنادٍ آخر في دوري روشن
21/05/2024   4:33 ص

تقارير: بنزيما قد ينضم لنادٍ آخر في دوري روشن

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن حقيقة رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف نادي الاتحاد، نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “ريليفو” الإسبانية أن صناع القرار في دوري روشن السعودي يرفضون فكرة رحيل بنزيما في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن ينضم بنزيما لناد آخر في دوري روشن ولكن رحيله عن الكرة السعودية بشكل عام أمر غير مطروح حتى الآن.

وابتعد بنزيما عن مباريات الاتحاد على مدار الفترة الماضية بسبب الإصابة، حيث غادر في أبريل الماضي لتلقي العلاج في مدريد. وفق “سبورت 24”.

وساهم المهاجم الفرنسي في 21 هدفًا مع الاتحاد في الموسم الجاري بكافة المنافسات.

تقارير: بنزيما قد ينضم لنادٍ آخر في دوري روشن

رياضة
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