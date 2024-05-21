الثلاثاء.. قرعة دوري الدرجة الثالثة

تجرى اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض، قرعة دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2024-2025 بمشاركة 40 فريقًا.
وتم تقسيم أندية الموسم القادم من دوري الدرجة الثالثة إلى 10 مستويات يضم كل منها 4 فرق بحيث توزع على 4 مجموعات وستكون المستويات على النحو التالي:
المستوى الأول: الشعيب – عفيف – النعيرية – النور
المستوى الثاني: التهامي – بيش – رضوى – العمران
المستوى الثالث: قرية العليا – الفاو – الاعتماد – منيف
المستوى الرابع: القلعة – الهلالية – الأسياح – الخالدي
المستوى الخامس: البطين – محيل – قلوة – الطرف
المستوى السادس: الغزوة – المزاحمية – السلام – ساجر
المستوى السابع: جبة – السلمية – حقل – الدرع
المستوى الثامن: القوارة – الوطني – الهدى – المحمل
المستوى التاسع: النهضة – الذهب – شرورة – الأمجاد
المستوى العاشر: النخل – الهداية – الفضل – اليرموك
يذكر أن نادي العلا توج بلقب دوري الدرجة الثالثة لموسم 2023-2024 بعد الفوز على الأنوار في المباراة النهائي، ليصعدا ومعهما الغوطة والشرق إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2024-2025. وفق “سبورت 24”.
في المقابل صعدت من دوري الدرجة الرابعة 4 أندية هي النخل، الهداية، الفضل واليرموك والتي ستحل في المستوى العاشر بقرعة دوري الدرجة الثالثة المقررة اليوم.