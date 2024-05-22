مناطيد العُلا تتزين بـ”النمر العربي والحِجر وخيبر”

مجموعة جديدة من المناطيد الهوائية، التي تحمل تصميمات لثلاثة أيقونات مميزة من منطقة العُلا وهي: الحِجر وخيبر والنمر العربي، أطلقتها هيرو بالون فلايتس، مُشغّل رحلات مناطيد الهواء الساخن الوحيد في المملكة.
وتستعرض هذه المجموعة الجديدة أكبر مناطيد الهواء الساخن المطبوعة رقمياً في العالم، حيث أتاحت هذه التقنية الفريدة ابتكار تصاميم تعكس سحر وجمالية العلا؛ لتمنح المغامرين وعشاق التصوير متعةً بصريةً لا مثيل لها.
وتسعى هيرو بالون فلايتس من خلال هذه المجموعة، إلى تسليط الضوء على بعض من جوانب التراث الطبيعي والثقافي للعُلا، حيث يعكس تصميم الحجر التاريخ القديم للحضارة النبطية، وموقع الحِجر يعد الموقع الأكثر شهرةً في العُلا، وهو أول المواقع في المملكة، التي أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويمتلئ بالعديد من المدافن والمنحوتات الصخرية القديمة وغيرها من المعالم الساحرة والتاريخية العريقة.
أما ثاني التصميمات الذي يُظهِر تصميم يوم النمر العربي، فيرمز إلى الجهود التي تبذلها المملكة، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا في إنقاذ الحياة البرية المتنوعة فيها والحفاظ عليها، في مساع مستمرة لتوعية العالم حول ضرورة حماية هذه المخلوقات من الانقراض.
ويقدم ثالث التصميمات معالم خيبر الجيولوجية المذهلة، حيث يظهر على المنطاد صور الصخور البركانية القديمة في حرة خيبر، التي كشفت الصور الجوية والفوتوغرافية عن حجمها المدهش وحكايتها العريقة، مما جعلها إضافةً رائعةً إلى منطاد الهواء الساخن الذي يحلّق عالياً في سماء العُلا كل يوم.
وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة هيرو بالون فلايتس: آدم ماك إيوان ،”يسعدنا الإعلان عن أكبر مناطيد الهواء الساخن المطبوعة رقمياً في العالم، التي ستنطلق في سماء مكانٍ مميزٍ مثل العُلا؛ لتقدّم للزائرين مغامرةً شيقةً يستكشفون من خلالها التاريخ العريق للمنطقة وحضارتها، إضافةً إلى تجسيد الجهود المبذولة في ابتكار وتميّز رحلات منطاد الهواء الساخن.” وفق “أخبار 24”.
ويمثل إطلاق هذه المناطيد المدهشة فصلاً جديداً للسياحة في العلا؛ إذ يعزز من سمعتها ويجعلها الوجهة الرئيسية الأفضل للمغامرين ومحبي الثقافة والطبيعة، وتمثل هذه الإطلاقة توسعاً في مجموعة مناطيد الهواء الساخن لهيرو بالون فلايتس التي تحلق في سماء العُلا يومياً على مدار العام.