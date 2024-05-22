أدوات جديدة لتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة مايكروسوفت، أدوات جديدة تهدف إلى تشجيع المبرمجين على دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في البرمجيات المرتبطة بنظام التشغيل ويندوز.
وكشفت الشركة عن واجهات جديدة لبرمجة التطبيقات ستسهل على المطورين الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها مايكروسوفت، مبينةً الخصائص الجديدة لبرنامجها (كوبايلوت إيه.آي) الذي يساعد تطبيقات إنتاجية الأعمال مثل البريد الإلكتروني وتطبيق (تيمز) لمحادثات الرسائل والفيديو. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن 1.8 مليون مبرمج حاليا يستخدمون (جيت هاب كوبايلوت)، وهي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تساعد المبرمجين على زيادة إنتاجهم.