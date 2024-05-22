واتساب يتيح قفل المحادثات على الأجهزة المتصلة

يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب، طرح ميزة جديدة في منصته، تتيح للمستخدمين قفل الدردشات على الأجهزة المتصلة بحسابه، والتي قد يصل عددها إلى 4 أجهزة.
ووفقًا للمعلومات الأولية، تسمح الميزة الجديدة للمستخدم بوضع رمز قفل على الدردشات الخاصة بالمستخدم على الأجهزة الأربعة، بحيث تمنع محاولات التطفل أو التجسس على المحادثات.
وظهرت هذه الميزة خلال الإصدار التجريبي على منصة أندرويد لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم، والذي يحمل رقم “v2.24.11.9”. وفق “أخبار 24”.
وتعد هذه الميزة تطويرًا لأخرى أصدرها واتساب قبل عام كامل، تسمح للمستخدم بوضع رمز قفل على المحادثات الخاصة به، ولكن على جهاز واحد فقط.