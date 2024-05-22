75 ملياراً حصاد اليوم الثاني لـ”مستقبل الطيران”

أُبرمت في اليوم الثاني من مؤتمر مستقبل الطيران، 102 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تزيد عن 75 مليار ريال، حيث شملت خدمات الطيران وأوامر شراء طائرات والشحن والخدمات اللوجستية والتنقل الجوي المتقدم وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والصيانة والإصلاح والتجديد.
وتركز محاور المؤتمر الذي تجاوز مدخلاته التوقعات، على مسائل القدرات البشرية ومستقبل القطاع، وسُبل التعاون وشبكة المنظمات بالطيران المدني، وملفات الاستدامة والابتكار والتقنية، وفرص الأعمال بالقطاع، وسط مشاركة أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و7 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.
وجرى خلال فعاليات المؤتمر إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني، تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى، الذي أظهر مساهمة قطاع الطيران المدني في اقتصاد المملكة بـ 53 مليار دولار، وتوفير 958 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة، كما استضافت الهيئة المعرض الأول للاستثمار في الطيران، بهدف تسهيل الاستثمار في قطاع الطيران السعودي، وكان من أبرز أجنحة المعرض جناح التنقل الجوي المتقدم.
ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني في اليوم الثاني للمؤتمر، العديد من اتفاقيات خدمات النقل الجوي، مع كل من كيريباتي، وغرينادا، ومالاوي، ورومانيا، وبليز، وإريباتي، وساو تومي وبرينسيبي، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية السلفادور، وألبانيا وأوزباكستان، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها في اليوم الأول والتي شملت كلاً من موزمبيق ومملكة إسواتيني وكمبوديا وبروناي دار السلام. وفق “أخبار 24”.
ويختتم مؤتمر مستقبل الطيران 2024 فعالياته في يومه الثالث بمواصلة تقديم عروض تمكين الاستثمار في قطاع الطيران السعودي، التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، كما تواصل جلساته مناقشة قضايا النمو والاستثمار والمطارات والربط الجوي وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة ورأس المال البشري والاستدامة.