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جديد المحليات > توقعات ارتفاع الفائدة تهبط بالنفط والذهب
22/05/2024   2:47 م

توقعات ارتفاع الفائدة تهبط بالنفط والذهب

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انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، كما تراجعت أسعار الذهب، اليوم (الأربعاء)، وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي بأمريكا أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 82.45 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.16 دولار.

وعلى صعيد المعدن النفيس، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2413.50 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار أول أمس (الاثنين)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2416.80 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي للسياسة النقدية لشهر مايو في وقت لاحق اليوم، ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64% خفض الفائدة بحلول سبتمبر. وفق “أخبار 24”.

وكان مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي قد قالوا أمس (الثلاثاء)، إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.

توقعات ارتفاع الفائدة تهبط بالنفط والذهب

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