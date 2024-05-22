مورينيو منتقدًا تقنية الـ “VAR”: يمكن التلاعب بها

قد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تواجد تقنية الفيديو في المباريات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم التلاعب بها لتحقيق نتائج محددة.
وقال مورينيو خلال تواجده في قمة الاتزان الرقمي “سينك”، التي أُقيمت في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء”، إن تقنية الـ VAR من الممكن أن تُستخدم بطرق يمكن أن تكون غير عادلة وتفتقر إلى الشفافية.
وأضاف مدرب تشيلسي السابق: “إذا كنت حَكماً في غرفة مظلمة فستعرف كيف تفعلها إن كان هناك هدف أو تسلل أو العكس، وحين تكون مشجعاً للاتحاد ستسرع اللقطة، بينما إذا كنت مشجعاً للهلال ستؤخر اللقطة قليلاً”. وفق “سبورت 24”.
وأتم مدرب روما السابق: “تقنية الفيديو تستغرق وقتاً كثيراً، وهذا أمر غير مقبول، التكنولوجيا تقتل العاطفة إذا استُخدمت بشكل خاطئ، وأثر التكنولوجيا في كرة القدم سلاح ذو حدَّين”.