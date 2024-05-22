نقل مباراة الهلال والطائي إلى ملعب الشباب

قررت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراة الهلال والطائي من ملعب المملكة أرينا إلى ملعب نادي #الشباب.
وجاء هذا القرار نظرًا لعدم جاهزية ملعب المملكة أرينا الذي لا يزال قيد أعمال الصيانة.
ويحتاج الهلال للفوز بمباراةٍ واحدةٍ من الجولتين المقبلتين في دوري روشن السعودي حتى يضمن تحقيق اللقب بأقل عددِ نقاطٍ مفقودةٍ لبطلٍ في تاريخ المسابقة، التي استُحدثت صيف 2008.
وتتبقَّى للهلال مباراتان فقط، بعد حسم اللقب رسمياً، الأولى على ملعبه أمام الطائي، 23 مايو الجاري، والأخرى خارجه مع الوحدة، 27 من الشهر. وفق “سبورت 24”.
ونجح الهلال في حصد 90 نقطةً، وفرط في 6 نقاط فقط، بعد التعادل في ثلاث مباريات، جميعها انتهت بنتيجة 1ـ1.