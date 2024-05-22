ضيوف الرحمن: المملكة بقلوبنا وشكراً للملك

بقلوب عامرة بالفرحة ووجوه لا تفارقها البسمة وأسمى عبارات الشكر للمملكة وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عبّر العديد من ضيوف الرحمن عن مشاعرهم تجاه التسهيلات التي رأوها ويسرت عليهم رحلتهم إلى أداء فريضة الحج.
ففي إندونيسيا وقبل استقلالهم الطائرة المتجهة إلى المدينة المنورة، عبّر العديد من الحجاج رجالا ونساء عن شكرهم للمملكة والملك سلمان لرعايته ضيوف الرحمن.
وفي الهند، استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت” ممثلة في ذراعها شركة رحلات ومنافع الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرمة كأول الواصلين من حجاج الهند لموسم حج هذا العام وبلغ عدد الفوج الأول قرابة 2500 حاج.
وعبّر حجاج دولة الهند عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين وولي عهده في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تجسد مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من جميع أقطار المعمورة لأداء مناسك الحج.
وفي باكستان، وسّعت مبادرة طريق مكة في عامها السادس خطتها الخدماتية الطموحة بضم مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي إلى جانب مطار إسلام آباد الدولي، وذلك تيسيرًا على الحجاج بهدف تقديم أرقى الخدمات اللازمة داخل صالات المطار الدولي، بما يضمن سلاسة الإجراءات وتسلسل البيانات الصحيحة والدقيقة للحجاج تسهيلاً لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وجودة عالية.
وأتت عملية التوسع في ضم مطار جناح، سعياً من المبادرة لجعل تجربة الحجاج فريدة في كل عام، من خلال التنوع الإجرائي في عدد من الخدمات، و في مقدمتها تواجد العديد من الكاونترات، التي تشمل التقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة؛ الهادفة إلى توفر التجربة النوعية، حيث يشغل هذه الكوانترات الكوادر البشرية اللازمة المتخصصة بنفس الأداء والتميز وعلى أكمل وجه، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تشمل تنظيم وتسهيل مسارات المغادرة من بلدان دول المبادرة إلى البقاع المقدسة.
وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الشؤون الدينية بباكستان ذو الفقار حيدر، أن التوسع في مبادرة طريق مكة أسهم بشكل جليّ في تسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين لضيوف الرحمن من باكستان حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة.
وشكر ذو الفقار حكومة المملكة على هذه المبادرة، التي أسهمت في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وتيسيرها على الحجاج. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أوضح المشرف على صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي العقيد سمير السلمي أن المبادرة تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن من مطار إسلام آباد الدولي وتيسر طرق الحجاج إلى مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة ،لافتاً النظر إلى أن صالة المبادرة تقدم خدماتها وفق أحدث التقنيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.