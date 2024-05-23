رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، جريًا على العادة السنوية، وفي إطار عمليات الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.
وجرت عملية الرفع بارتفاع ثلاثة أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج، فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين ونصف وطول 54 متراً من الجهات الأربع.
وشارك في أعمال الرفع 36 من الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة و10 رافعات، حيث يُرفع ثوب الكعبة المشرَّفة عادة على عدة مراحل تبدأ من فك أسفل الكسوة من جميع الجوانب، وفصل الأركان، ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة، ولف كسوة الكعبة المشرَّفة بارتفاع 3 أمتار، وموازاته على ارتفاع متر واحد، وتثبيته من جميع الجوانب، وفك ثلاثة من القناديل، ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات، كلّ على حدة، مع تركيب القناديل على القماش الأبيض وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة.
وفق “أخبار 24”.